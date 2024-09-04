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Esenyurt'ta apartmanda yangın: 3 kişi mahsur kaldı

Esenyurt'ta bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
Esenyurt'ta apartmanda yangın: 3 kişi mahsur kaldı
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Atatürk Mahallesi 2204. Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturan 3 kişi dairelerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla kurtarıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yangın sırasında endişelenip kriz geçiren epilepsi hastasına da olay yerindeki sağlık ekipleri yardımcı oldu.

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