İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2024 Cumartesi / 6 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta asayiş uygulaması! Haklarında arama kararı bulunan çok sayıda kişi yakalandı
Güncel

Esenyurt'ta asayiş uygulaması! Haklarında arama kararı bulunan çok sayıda kişi yakalandı

Esenyurt'ta ilçe genelinde eş zamanlı yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Esenyurt'ta asayiş uygulaması! Haklarında arama kararı bulunan çok sayıda kişi yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede 17.00-23.00 arasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, 6 bin 670 kişinin Genel Bilgi Toplama sisteminde sorgulamasını yaptı, 3 bin 560 araç ile 458 motosiklet de kontrol edildi. Araçlara toplamda 419 bin 376 lira trafik cezası kesildi, 5 araç da trafikten men edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişiye "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 18 kilo 267 gram sıvı ve kristal uyuşturucu madde, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 1 kilo sıvı ve katkı maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uygulama sırasında 57 düzensiz göçmen de yakalandı.

  • Esenyurt suç operasyonu
  • gözaltına alınanlar
  • aranıyor etiketi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.