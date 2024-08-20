Esenyurt'ta baskı makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Olay, dün saat 12.20 sıralarında Battalgazi Mahallesi 2680. sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Ambalaj imalathanesinde işçi olarak çalışan Serdar Yüksel ve Sammy Wameli baskı makinesine sıkıştı. Makinenin arasında kalan 2 işçinin çıkartılması için çalışanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri makineye sıkışan 2 işçiyi kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler olduğu tespit edilen Serdar Yüksel ve Sammy Wameli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan Serdar Yüksel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sammy Wameli'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

YAKINLARI VE ARKDAŞLARI FENALIK GEÇİRDİ

Diğer yandan, Yüksel'in baskı makinesine sıkışarak can verdiğini gören arkadaşları ve durumu öğrenen yakınları olay yerinde fenalalık geçirdi. Yüksel'in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, 1 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

