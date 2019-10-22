Esenyurt'ta çatı yangını
Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 Sokak'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı.
- İHA
Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 Sokak'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çıkan dumandan çok sayıda vatandaşın etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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