Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsünde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ederken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.