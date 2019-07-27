Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı
Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü alev alev yandı.
- DHA
Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsünde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ederken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.