Esenyurt'ta çıkan fabrika yangını söndürüldü
Esenyurt'ta klima üretimi yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- AA
Esenyurt'ta klima üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan ve klima üretimi yapıldığı belirtilen 3 katlı fabrikada, yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Bunun üzerine, olay yerine Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Üst katlarında çeşitli kimyasal maddeler bulunduğu bildirilen fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri köpük ve söndürme solüsyonları ile müdahalede bulundu.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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