İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9208
  • EURO
    6,5864
  • ALTIN
    302.423
  • BIST100
    115236
Güncel

Esenyurt'ta döviz bürosunda yumruklu kavga

ESENYURT'ta, Filistin ile Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken 'yan bakma' meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi. Kavga anı döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA09.01.2020  09:32 - Güncelleme: 09.01.2020  09:32
Olay, dün saat 15.30 sıralarından Merkez Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu kişilerin işlettiği bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, para bozdururken Filistin ile Fas uyruklu iki kişi arasından "yan bakma" meselesinden tartışma başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin birbirine yumruk yumruğa girdiği kavgayı döviz bürosu çalışanları ile çevredeki esnaf ayırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden iki kişi, birbirlerinden şikâyetçi olmayıp aralarında uzlaşınca polis haklarında işlem yapmadı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

İkilinin birbirlerine yumruk yumruğa girdiği kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, para bozduran iki kişinin birbirlerine laf atmaları, yumruklu kavgaya tutuşmaları ve çevredekilerin kavgayı ayırmaları görülüyor.

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi
Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi

Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi

Türkiye ve Rusya'nın çağrısına Libya'dan yanıt
Türkiye ve Rusya'nın çağrısına Libya'dan yanıt

Türkiye ve Rusya'nın çağrısına Libya'dan yanıt

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

'Evet çıksa bile dava açarım'
'Evet çıksa bile dava açarım'

'Evet çıksa bile dava açarım'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.