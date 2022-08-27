Esenyurt'ta evlerini su basan vatandaşlar: Bizim bodruma da bekleriz!

İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan sağanak yağış Esenyurt'ta hayatı bir kez daha felç etti. Haramidere'nin taşması sonucu bir çok bodrum ve giriş kattaki evler, iş yerleri ile depolar sular altında kaldı. Yaklaşık 1 ay önce de aynı su baskınlarını yaşayan vatandaşlar, ilçe belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliğinden dert yandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Vatandaşlar, "Belediye ekipleri 'bodrumları boşaltın' deyip gidiyor. Ortada ne yardım var ne eşya" ifadelerini kullanıyor. Mağdurlar tepkilerini dile getirdi, çözüm istedi.

BİR YATAK GÖNDERDİLER

Bediha Akkaya: "İki torunumla beraber evdeydik. Su baskını bir buçuk, iki metreyi buldu. Evimi tamamen su bastı, her yer çamur oldu. Bir buçuk ay önce yağan yağmurda da yine aynısı olmuştu. Evdeki bütün eşyalarım sular altında kalmıştı. Belediyeden gelenler evi kontrol etmişlerdi. Bütün eşyalarım kullanılmayacak durumda olduğu halde, sadece bir tane yatak gönderdiler. Ben, bir buçuk aydır tek bir yatakla evde yaşıyorum. Yardım edeceğiz diyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Mahvoldu her şeyimiz."

ZARARIMIZI KARŞILAMADILAR

Mirza Akkaya: "Ben giriş katta oturuyorum. Dereyi yanlış yapmışlar, dere dolunca taşıyor. Biz de pencerelerden sular girmesin diye camları kapattık, bu sefer tuvaletten sular taşmaya başladı ve evi su bastı, durduramadık. Her yer pislik oldu. Belediye zararlarımızı karşılamıyor sadece su basan evleri boşaltıp durum tespiti yapıp, gidiyorlar. Yeter artık! Biz evimizde yaşamak istiyoruz."

10 BİN TL VERDİLER

Songül Yıldırım: "5 kişilik bir ailem var. Köyden geldik, bodrum katta ev satın aldık. Belediye, iskanı ve tapuyu verdi. Sonra da bize, 'Buradan çıkın, sel baskınlarında riskli' diyorlar. 'Evi tahliye edin' diyorlar ama kira yardımında bulunmuyorlar. Geçen ay yağan yağmurda hasar bedeli olarak sadece 10 bin TL verdiler. Biz çalışan bir belediye istiyoruz, şov yapan değil!"

CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Cevahir Ünal: "Sabahın 7'sinde her yeri su bastı. Canımızı zor kurtardık. 5 yaşında torunumla, apar topar kendimizi sokağa attık. Bütün eşyalarımız sular altında kaldı, perişan olduk. Sabahtan beri Beyaz Masa'yı arıyorum ama doğru düzgün ilgilenen yok. Mahvolduk kızım, devletimiz bize yardım etsin."

SOKAKTA MI YAŞAYALIM?

Aynur Yıldız: "En ufak bir yağmur yağışında bile dere taşıyor ve mahvoluyoruz. Bodrum katlar dahil, giriş katta oturanların bile evine su basıyor. Artık bıktık. Alt yapı sorunu diyorlar ama bunu düzeltmek için hiçbir şey yapmıyorlar. 'Bodrum katlarından çıkın' diyorlar ama ne kira desteği veriyorlar ne eşya veriyorlar. Biz ne yapalım, nereye gidelim? Sokaklarda mı kalalım? Bodrum'a tatile gidenler gelsin burada tatil yapsın."