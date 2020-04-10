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Esenyurt'ta feci kaza: Lüks otomobiliyle ayakkabı dükkanına daldı

Esenyurt Saadetdere Mevkii yan yolda seyir halinde olan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan çıktı ardından da kenarda bulunan ayakkabı dükkanına daldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil içinde bulunan 4 kişide yaralanarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

IHA10 Nisan 2020 Cuma 07:06 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 07:06
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Akıl almaz kaza saat 04.00 sıralarında E5 Karayolu Saadetdere Mevkii yan yolda bulunan bir ayakkabı dükkanına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan 34 RC 6457 plakalı lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu ana yoldan çıktı. Ana yoldan çıkan otomobil yan yola geçerek önce çöp konteynerine daha sonrada ayakkabı dükkanına vurarak durabildi.

Çarpışma sesini duyan vatandaşlar hemen kaza yerine gelerek otomobil içinde bulunan 4 kişiyi çıkardı. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Meydana gelen kaza sonucu dükkan ve otomobilde büyük hasar meydana geldi.

“EVİN ÇATISI KOPTU ZANNETTİM”

Kazayı gören görgü şahıslarından biri çatının koptuğunu belirterek kaza anını anlattı.

“Saat 04.00 sıralarıydı orta şeritten hızlı bir şekilde savruldu önce çöp konteynerine daha sonra dükkana çarptı. Bende arabanın içinde yatıyordum. Evin çatısı koptu zannettim. Baktık 5 kişi içinde yaralı vardı. Müdahale ettik kendilerini kurtardık”

Daha sonra kaza yerine gelen çevrede temizlik yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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