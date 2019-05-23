Esenyurt'ta hafif ticari araç motosiklete çarptı: 2 yaralı

Kaza, Doğan Araslı Bulvarında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaskı olmayan motosiklet sürücüsü, ara sokaktan hızla caddeye çıktı. 01 EVU 89 plakalı hafif ticari araç sürücüsü aniden önüne çıkan motosiklete çarptı. Kaza sonrası yola savrulan motosiklet üstündeki Suriye uyruklu iki erkek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı.