Esenyurt'ta hurda İETT otobüsü alev alev yandı

Olay saat 11.30´sa Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce hurdaya ayrılan eski bir İETT otobüsü çekici yardımıyla nakledilirken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Alev alev yanan otobüse illk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.