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Esenyurt'ta jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma çıktı

Esenyurt'ta, İstanbul İl Jandarma ekipleri ve uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen İran uyruklu şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Jandarma ekiplerinin araca çarparak durdururken çıkan çatışmada 2 şüpheli yaralandı.

  • DHA
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Olay, saat 14.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul İl Jandarma ekipleri 2 sivil ekip aracı ile uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin içinde olduğu aracı kovalamaya başladı. Jandarma ekiplerinin şüphelilerin içinde bulunduğu araca çarparak durdurması çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 şüpheli yaralanarak kaçtı. Kaçan şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Bir şüpheli de olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak ekip aracına bindirildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede şüpheli aracın yanında bir tabanca ve poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğu görüldü. 
 
Polis ve Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı incelemeye başlattı.

Canlı yayında saldırıya uğradılar

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