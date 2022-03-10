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Esenyurt'ta kamyonet gişeye çarptı

Esenyurt'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, gişeye çarptı. Kamyonet şoförü ve yanındaki kişi yaralandı.

DHA10 Mart 2022 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 10:31
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Avcılar Gişeleri Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kar yağışı nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, gişeye çarptı. Araç sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan sürücüyü, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kamyonette sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kaza sonucu kapanan gişe, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

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