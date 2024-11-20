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Esenyurt'ta kardeş dehşeti: Özel harekat, harekete geçti

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 00:45 - Güncelleme:
Esenyurt'ta kardeş dehşeti: Özel harekat, harekete geçti
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Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kardeşini silahla vuran şüpheli, ihbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini eve kilitledi.

Yaralanan kardeş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen özel harekat ekipleri, görüştükleri şüpheliyi silahı teslim etmesi konusunda ikna etti. Şüpheli, elindeki silahı poşetle apartmandan aşağıya sarkıttı.

Ardından apartmana giren ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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