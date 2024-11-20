İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5036
  • EURO
    36,5752
  • ALTIN
    2924.14
  • BIST100
    9232.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta kardeş vahşeti! Özel harekat devreye girdi
Güncel

Esenyurt'ta kardeş vahşeti! Özel harekat devreye girdi

Esenyurt'ta tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen şüpheli, özel harekat ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 07:30 - Güncelleme:
Esenyurt'ta kardeş vahşeti! Özel harekat devreye girdi
ABONE OL

Sultaniye Mahallesi 641. Sokak'taki evlerinin önünde İlhan S. (43) ile kardeşi Barış S. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kardeşini tabancayla vuran İlhan S, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini eve kilitledi.

Ağabeyinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Barış S, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, güvenlik önlemi aldığı binanın çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekipler bir yandan binaya girmek için hazırlık yaparken, diğer yandan müzakereci vasıtasıyla görüşülen şüpheli ikna edilmeye çalışıldı.

Şüpheli, ikna çalışmaları sonucunda elindeki silahı poşetle apartmandan aşağıya sarkıtarak teslim etti.

Apartmana giren ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.