İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2023 Çarşamba / 24 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1423
  • EURO
    28,8348
  • ALTIN
    1625.77
  • BIST100
    6361.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Esenyurt'ta korktun yangın!

Esenyurt'ta 3 katlı metruk binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı katı cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Esenyurt'ta korktun yangın!
ABONE OL

Esenyurt Pınar Mahallesi 1282 Sokakta sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı metruk binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. Öte yandan binada iki hafta öncede yangın çıktığı öğrenildi. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. Çatı katı alev alev yanarken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ola yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayı anlatan Yusuf Yetişkes, "Sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahalle sakinleri buranın yıkılmasını istiyor. İki hafta önce yine yanmıştı" dedi.

  • yangın çıktı
  • Esenyurt
  • cep telefonu kamerası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.