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Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta kaldırıma çıkan midibüsün altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 06:51 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 06:51
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Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nden Esenyurt Devlet Hastanesi istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LFN 174 plakalı midibüs, kontrolden çıktı.

Midibüs kaldırıma çıkarak burada servis bekleyen Emre Ağbulak'a (21) çarptı. Midibüsün altında kalan Ağbulak bir süre araçla sürüklendi.

Daha sonra kaldırımdaki ağaca çarparak duran aracın altında sıkışan Ağbulak, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağbulak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kazada park halindeki bir minibüste de hasar meydana geldi.

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