Esenyurt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı: 1 ölü

Olay saat 08.40'ta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Özgül isimli bir kadın telefonuyla mesajlaştığı sırada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi tarafından kapkaça uğradı. Songül Özgül'ün elindeki telefonu alarak motosikletle olay yerinden kaçmaya çalışan kapkaççılara çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören Hakan K. aracıyla kapkaççıların peşine düştü. Kovalamaca sırasında aracıyla ters yöne giren Hakan K. ters istikamette kaçmaya çalışan kapkaççıların kullandığı motosiklete çarptı.

1 KAPKAÇÇI ÖLDÜ

Servis minibüsü ve Hakan K.'nın aracı arasında sıkışan kapkaççılardan Abdullah A. (17) yaralanırken Emrah Yüksel (17) ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa çevrede bulunan hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emrah Yüksel hayatını kaybetti. Polis, motosiklete otomobiliyle çarpan Hakan K.'yi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde motosikletle ters yönden gelen kapkaççıların servis minibüsüne çarpması gözüküyor.