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Esenyurt'ta palet fabrikasında çıkan yangınla ilgili 2 Afganistan uyruklu çalışan gözaltına alındı

Esenyurt'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iş yerlerine de sıçrayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, fabrika bahçesinde ateş yakarak yangının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla Afgan uyruklu 2 çalışan gözaltına alındı.

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Esenyurt'ta bir palet fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki iki fabrikaya daha sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınan yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde fabrikanın bahçesinde ısınmak için ateş yaktıkları ve yangına neden oldukları iddiasıyla 2 Afgan çalışanı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, tamamen kontrol altına alınarak söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirterek, "Yangının paletlerden çıktığı söyleniyor ama bu araştırılacak ve çıkış nedenine ilişkin net bilgi ortaya çıkacak" dedi.

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