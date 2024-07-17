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Esenyurt'ta restorana silahlı saldırı: Yoldan geçen kişi öldü

Esenyurt'ta önünden geçtiği restorana silahla ateş açılması sonucu vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 07:30 - Güncelleme:
Esenyurt'ta restorana silahlı saldırı: Yoldan geçen kişi öldü
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Doğan Araslı Bulvarı'na motosiketle gelen şüpheli veya şüpheliler, buradaki restorana silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırı sırasında restoranın önünden geçen yabancı uyruklu kişi vurularak yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, kurtarılamadı.

İncelemede, restorana 4, park halindeki 2 araca da birer kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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