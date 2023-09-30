İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2023 Cumartesi / 15 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Esenyurt'ta sahipsiz köpek sorunu

Esenyurt'taki Cumhuriyert Mahallesi sakinleri, saldırılarına maruz kaldıklarını öne sürdükleri başıboş köpeklerin toplatılmasını istedi.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Esenyurt'ta sahipsiz köpek sorunu
ABONE OL

Nazım Hikmet Bulvarı ve çevresinde bulunan çok sayıda sahipsiz köpek, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Kalabalık halde dolaşan köpeklerin kendilerine saldırdığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin bu hayvanları toplayarak sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Bahri Demir, belediye ekiplerine defalarca konuyu iletmelerine rağmen herhangi bir sonuç elde edemediklerini anlatarak, "Köpekleri seviyoruz ama bu şekilde olmaz. Bir çare bulmaları lazım. Çocuklarımız için de endişe ediyoruz, saldırırlar diye korkuyoruz." dedi.

Selin Şakacı köpeklerin biran önce mahalleden toplanmasını istediklerini belirterek, "Çocuklarımız okula giderken çok sıkıntı yaşıyoruz. Köpeklerin barınaklara alınmaları bu şekilde başı boş bırakılmamaları lazım." diye konuştu.

Bazı mahalle sakinleri de başıboş gezen köpeklerin yoldan geçenlere saldırdığını söyledi.

  • spot haber
  • başıboş köpekler
  • toplatma isteği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.