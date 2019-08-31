28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.078
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Esenyurt'ta sahte altın ve dolar operasyonu

Esenyurt'ta sahte altın ve dolar işi yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişilere ve evlerine yapılan operasyonda 156 bin sahte dolar ve binlerce altın ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Esenyurt'ta polis ekipleri şüphe üzerine durduğu araçta sorguladıkları yabancı uyruklu Hamit H. (26) ve Muhammet S.(25) isimli iki kişiden sahte altın dolar işi yaptıkları itirafını aldı. Ekipler soruşturma kapsamında Yeşilkent ve Gökevler Mahallesi'ndeki sitelerde bulunan 3 eve baskın  düzenlendi. Düzenlenen baskında polis ekipleri, Hüseyin E. , Arif El Muhammet E. Haysem E., Faris H., Ahmet E., Mohammad A., İbrahim A., Ahmet Mohammad A, ve Kusay C, isimli şüphelileri gözaltına aldı. Ekipler, şüpheliler üzerinde ve  evlerinde 480 adet sahte sikke, 4 bin 225 adet sahte altın, 156 bin sahte dolar, sahte altın tartımında kullanılan hassas terazi ve sahte paraların üzerinde kullanmak üzere kullanılan sıvı ele geçirdi. Konuyla ilgili şüpheliler Ağustos ayı başında mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Muhammet A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken diğer şüphelilerin de haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla yine serbest bırakıldığı öğrenildi.

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fatih Terim'i çileden çıkardılar!

Fatih Terim'i çileden çıkardılar!

159 ülkeye ihracatı yapıldı, ülke ekonomisine yüz milyonlarca dolar katkı yaptı

159 ülkeye ihracatı yapıldı, ülke ekonomisine yüz milyonlarca dolar katkı yaptı

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'siber' rehberi! Devlet teyakkuzda

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'siber' rehberi! Devlet teyakkuzda

'Yamyam' kabusları oldu! Tekneyi bile yiyor

'Yamyam' kabusları oldu! Tekneyi bile yiyor

Başkan Erdoğan 'O acayip şeyleri temizleyeceğiz' demişti, ilki bugün söküldü

Başkan Erdoğan 'O acayip şeyleri temizleyeceğiz' demişti, ilki bugün söküldü

Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

6 ay gece gündüz çalışarak yaptı: 300 bin liraya satıyor

6 ay gece gündüz çalışarak yaptı: 300 bin liraya satıyor

İzmir'de bulundu: Amerikan donanmasına ait!

İzmir'de bulundu: Amerikan donanmasına ait!
 

POPÜLER HABERLER

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA