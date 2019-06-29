27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Esenyurt'ta ''sigara'' kurşunu: 2 yaralı

ESENYURT'ta Suriyeli iki kişi, iddiaya göre sigara isteyen kişilere olumsuz yanıt verince silahlı saldırıya uğradı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Esenyurt Pınar mahallesinde saat 17.30 sırlarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Suriyeli iki kişi caddede yürürken, yanlarına gelen iki kişi sigara istedi. Ancak yanıt olumsuz olunca tartışma çıktı. Tartışma sonucu saldırganlar, Suriyeli 2 kişinin  üzerine 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurulan yaralılar, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 3 boş kovan buldu. 

THY, ´´rüya uçağı´´ Maçka´nın görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu kez Adıyaman’da görüldü

Bu kez Adıyaman’da görüldü

Şişli'de şoke eden anlar! Otomobilini parçaladı

Şişli'de şoke eden anlar! Otomobilini parçaladı

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

Teknik adam Ertuğral, gelecek sezonun favorisini açıkladı

Teknik adam Ertuğral, gelecek sezonun favorisini açıkladı

KKTC'de korkunç olay! 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için...

KKTC'de korkunç olay! 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için...

Herkes fotoğraf çektiriyor: İlk gören hayretle bakıyor

Herkes fotoğraf çektiriyor: İlk gören hayretle bakıyor

X-ray'de tespit edildi! Tam 753 kilo

X-ray'de tespit edildi! Tam 753 kilo

Propolis, iltihaplı bağırsak hastalıklarında şikayetlerin giderilmesinde yararlı olabilir

Propolis, iltihaplı bağırsak hastalıklarında şikayetlerin giderilmesinde yararlı olabilir
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Boğazı´nda faciadan kıl payı dönüldü

İstanbul Boğazı´nda faciadan kıl payı dönüldü

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Kemikleri güçlendiren 14 besin! Peki nelerden uzak durmalıyız?

Kemikleri güçlendiren 14 besin! Peki nelerden uzak durmalıyız?

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA