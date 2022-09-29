İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2022 Perşembe / 4 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5345
  • EURO
    18,1188
  • ALTIN
    982.517
  • BIST100
    3062.67
Güncel

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, dün gece Aşık Veysel Mahallesi'nde iki grup arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar tekrar buluşmak üzere bölgeden ayrıldı.

Belirlenen buluşma yerine gelen Mert Dağ ile Yusuf F'ye, diğer gruptaki şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Yusuf F. de silahla karşılık vererek kaçtı.

Açılan ateş sonucu başından vurulan Mert Dağ hayatını kaybetti.

Yusuf F, bekçiler tarafından silahıyla yakalandı, karşı gruptaki Sinan Ş, Murat M, Oğuzhan K. ve Arif S. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.