İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında silahlı saldırı
İstanbul Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi silahlı saldırıya uğradı.
- DHA
Saldırgan lüks bir araçla olay yerinden kaçarken, saldırıda Yusuf Yılmaz göğsünden aldığı çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Yılmaz'ı taksi durağındaki arkadaşları hemen en yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akbatı Taksi Durağı'nın sahibi olduğu öğrenilen Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri arıyor.
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