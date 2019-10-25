22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7643
  • 6,4067
  • 279.479
  • 100296
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay öğle saatlerinde Pınar Mahallesi 1280 sokakta meydana geldi.  Sokakta yürüyen iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini silahla vurdu. Ayağından yaralanan S. E. (42) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenliğe aldı.  Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar: Beslenme değişince hastalıklarda değişiyor

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar: Beslenme değişince hastalıklarda değişiyor

Ünlü tarihi kente giriş ücretli olacak

Ünlü tarihi kente giriş ücretli olacak
 

POPÜLER HABERLER

´Bulmaca Kulesi´ macerası sinemada devam ediyor

´Bulmaca Kulesi´ macerası sinemada devam ediyor

ATM'den para çekerken dikkat!

ATM'den para çekerken dikkat!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA