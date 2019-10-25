Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
- DHA
Olay öğle saatlerinde Pınar Mahallesi 1280 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini silahla vurdu. Ayağından yaralanan S. E. (42) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenliğe aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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