Esenyurt'ta silahlı saldırı! 2 kişi öldü

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Y.E.E. (24) olay yerinde hayatını kaybetti, B.B. (20) ve Y.E. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.B. de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.