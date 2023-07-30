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Esenyurt'ta silahlı saldırı! 2 kişi öldü

Esenyurt'ta tekel bayisinde silahla vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 02:00 - Güncelleme:
Esenyurt'ta silahlı saldırı! 2 kişi öldü
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Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Y.E.E. (24) olay yerinde hayatını kaybetti, B.B. (20) ve Y.E. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.B. de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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