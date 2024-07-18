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  • Esenyurt'ta sokakta silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Esenyurt'ta sokakta silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Emre Balaban. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla iki kişiye kurşun yağdırdı. Balaban kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Esenyurt'ta sokakta silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Olay, saat 19.20 sıralarında Fatih Mahallesi, 933. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre V.T. aralarında husumet bulunan Emre Balaban ve Ş.B. ile sokakta karşılaştı.

V.T. üzerinde bulunan tabanca ile Balaban (18) ve Ş.B.(20)'ye kurşun yağdırdı. V.T. olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Emre Balaban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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