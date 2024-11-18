Esenyurt'ta terör soruşturması! DEM Partili ilçe başkanları gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.