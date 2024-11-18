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  • Esenyurt'ta terör soruşturması! DEM Partili ilçe başkanları gözaltına alındı
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Esenyurt'ta terör soruşturması! DEM Partili ilçe başkanları gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

IHA18 Kasım 2024 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
Esenyurt'ta terör soruşturması! DEM Partili ilçe başkanları gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

  • PKK soruşturması
  • Esenyurt DEM Parti

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