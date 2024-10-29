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Esenyurt'ta trajik olay! Görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etmişti. Olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

IHA29 Ekim 2024 Salı 08:36 - Güncelleme:
Esenyurt'ta trajik olay! Görüntüleri ortaya çıktı
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Dün, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 34 LS 0371 plakalı kargo firması şoförü Enes Ali Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çapıp ölümüne neden olduktan sonra kendini araca kilitleyip hayatına son vermişti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANNE KRİZ, ŞOFÖR ŞOK GEÇİRDİ

Meydana gelen olayın güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde, annesiyle sokakta dolaşan minik Ö.K, araç çevresinde dolaşırken Enes Ali Çakmak, bir eve kargo bırakıp araca geçiyor. Çakmak, aracı çalıştırıp hareket ettiği esnada Minik Ö.K, aracın çalıştığını fark etmeyip aracın önünden geçiyor. 3 yaşındaki çocuğu görmeyip altına alan Çakmak, olayı fark edip arabadan iniyor. Durumu gören anne kendini yere atıp kriz geçirdiği, şoförün ise büyük bir şokla zıpladığı görülüyor. Ö.K hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför Enes Ali Çakmak ise kendini kargo aracına kilitleyip hayatına son verdi.

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