İstanbul Esenyurt'ta 18 Ağustos'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından "Gülistan Doku Futbol Turnuvası" organizasyonunda halı sahada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ortaya çıktı. PKK marşlarının çalındığı turnuvada DEM'li vekil Çiçek Otlu, terör örgütünü öven konuşma yaptı.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A, O.T. ve Y.O. tutuklandı. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen R.Y. ve A.A'ya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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