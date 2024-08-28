İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,044
  • EURO
    38,1739
  • ALTIN
    2743.73
  • BIST100
    9748.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halı sahada PKK propagandası! DEM'li vekil gençlere terör örgütünü övdü
Güncel

Halı sahada PKK propagandası! DEM'li vekil gençlere terör örgütünü övdü

DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından Esenyurt'ta düzenlenen futbol turnuvasında slogan atarak PKK terör örgütü propagandası yapan, aralarında partinin Esenyurt ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Sözde turnuvada DEM'li vekil Çiçek Otlu, terör örgütünü öven konuşma yaptı.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 08:02 - Güncelleme:
Halı sahada PKK propagandası! DEM'li vekil gençlere terör örgütünü övdü
ABONE OL

İstanbul Esenyurt'ta 18 Ağustos'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından "Gülistan Doku Futbol Turnuvası" organizasyonunda halı sahada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ortaya çıktı. PKK marşlarının çalındığı turnuvada DEM'li vekil Çiçek Otlu, terör örgütünü öven konuşma yaptı.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A, O.T. ve Y.O. tutuklandı. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen R.Y. ve A.A'ya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörist tabutu sırtlayan DEM'li vekilden skandal hareket

Skandal sözler! Doğu illerinden 'Kürdistan' diye bahsetti

TSK'nın daha fazla askeri üs kurmasından rahatsız oldular

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.