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Esenyurt'ta yangın faciası: Anne ve çocuğu hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında anne ve çocuğu hayatını kaybetti

28 Temmuz 2020 Salı 08:31 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 08:31
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