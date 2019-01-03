Esenyurt'ta yaşayan 150 Suriyeli ülkesine döndü

Esenyurt Belediyesi tarafından ülkelerine gönderilen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısına doğru yola çıktı. Otobüslerle yola çıkan Suriyelinin eşyaları da Esenyurt Belediyesi tarafından gönderildi.

"GERİ DÖNÜŞ İÇİN TALEP VAR"

Esenyurt'tan yola çıkan kafileyi uğurlayan Esenyurt Belediyesi yabancılardan sorumlu meclis üyesi Pınar Sezgin Tekin, Bugün 150 kişiyi yolcu ediyoruz. Şu ana kadar 5 bine yaklaştı. Bölgede yapılan operasyon sonrası temizlenen bölgelere yolladığımız kişiler buradaki tanıdıklarıyla iletişime