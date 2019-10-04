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Esenyurt’ta yol çalışması Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük: 1 yaralı sırasında toprak kayması meydana geldi

Esenyurt'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. 1 işçi yaralandı.

  • DHA
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 Esenyurt'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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