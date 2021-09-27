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Esenyurt'taki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:41
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Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'ndeki kafede oturan bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi silahla vuruldu.

Yaralanan kişilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelerek çevrede önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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