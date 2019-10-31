19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7121
  • 6,3826
  • 275.366
  • 98692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eşi, çocukları ve komşusunu rehin alan kişiyi polis ikna etti

Malatya'da, evinde eşi, iki çocuğu ve komşusunu pompalı tüfek ve bıçakla rehin alan kişi, polisin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Doğan Can I. merkez Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Taç Sokak'taki evinde, eşi, iki çocuğu ve komşusunu pompalı tüfek ve bıçakla rehin aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerine gelerek, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Doğan Can I. polis ekiplerinin yaklaşık iki saatlik ikna çabası sonucu teslim oldu.

Gözaltına alınan Doğan Can I, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bakan Çavuşoğlu´ndan yabancı gazeteciye tokat gibi cevap!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Acı olay! Yediği nar zehirledi

Acı olay! Yediği nar zehirledi

Twitter'dan devrim niteliğinde karar! Artık o reklamlar olmayacak

Twitter'dan devrim niteliğinde karar! Artık o reklamlar olmayacak

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

6 aydır kayıptı.. Cesedi feci halde bulundu

6 aydır kayıptı.. Cesedi feci halde bulundu

Kadın çalışanına 6 kat daha az ücret ödemiş! BBC, savunmasını yaptı

Kadın çalışanına 6 kat daha az ücret ödemiş! BBC, savunmasını yaptı

ABD büyükelçiliği'ne füzeli saldırı: 1 ölü

ABD büyükelçiliği'ne füzeli saldırı: 1 ölü

Kardeş vatan Azerbaycan'dan skandal kararlara sert tepki!

Kardeş vatan Azerbaycan'dan skandal kararlara sert tepki!
 

POPÜLER HABERLER

Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA