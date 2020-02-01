İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    303.808
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen kadın ölüm kalım mücadelesi veriyor
Güncel

Eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen kadın ölüm kalım mücadelesi veriyor

Bursa’da tartıştığı eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen 24 yaşındaki kadın hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor.

IHA01.02.2020  10:23 - Güncelleme: 01.02.2020  10:23

Olay, gece yarısı Bursa-İzmir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi F.Ö. ile tartışan 24 yaşındaki F.Ö., otomobile binip Karacabey’e doğru yola çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası, eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen F.Ö., ağır yaralı olarak Uludağ Ünirvesitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan bir çocuk annesi genç kadın, hayat mücadelesi veriyor.

Ailesinin tedirgin bekleyişi hastane bahçesinden devam ederken, baba B.O., “Şu an hastanenin önünde bekliyoruz. Kocası tarafından otomobilden atılmış. 5 yıllık evliler. Daha önce hiç maddi veya başka bir sıkıntısı yoktu. 2 saat içerisinde ne olduysa oldu. İzmir yolunda ilerlerken, kızımı otomobilden aşağı atmış. Sağlık durumu hiç iyi değil. Her gün televizyonlarda görüyoruz. Ama hiçbir şeyin yapıldığını görmedim. Adamlar dışarıda. Daha diyecek hiçbir şeyim yok. Ben de bir silah alıp onları vurup cezaevine mi gireyim?” diye dert yandı.

Doğa harikası Muradiye Şelalesi kısmen dondu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız
Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu
Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar
ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar

ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.