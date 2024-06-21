Eşi ve çocuklarını darp etmişti: Gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Pekin Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede K.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ç, eşi ve 11 yaşındaki kızı S.Ç. ile 6 aylık bebeği Z.Ç'yi darp etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 aylık bebek yoğun bakıma, eşi ve kızı da tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan K.Ç'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.