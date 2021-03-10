İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2021 Çarşamba / 26 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6518
  • EURO
    9,0926
  • ALTIN
    421.327
  • BIST100
    1549.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşini 2 gün boyunca aç susuz bırakılıp şiddet uygulanan koca yakalandı
Güncel

Eşini 2 gün boyunca aç susuz bırakılıp şiddet uygulanan koca yakalandı

Kocaeli'de Veli Erbaç, eşi Ayten Erbaç'ı 2 gün boyunca aç susuz bırakıp feci şekilde dövdü. Ayten Erbaç'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, gözaltına alınan Veli Erbaç tutuklandı.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:45
ABONE OL

Körfez ilçesinde iddiaya göre Veli Erbaç, eşi Ayten Erbaç'ı gözleri morarıncaya kadar dövüp 2 gün boyunca bir odaya kilitledi ve aç susuz bıraktı. Ayten Erbaç'ın çocukları, annelerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşınca binlerce kişi tepki gösterdi. Veli Erbaç polis ekiplerince gözaltına alındı. Veli Erbaç çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır" diye açıklamada bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.