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Eşini 27 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Belma Yavuz'u (28), 27 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Emrah Yavuz (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

  • DHA
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Olay, geçen yıl 7 Ağustos'ta Yenişehir ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yavuz, 5 aydır ayrı yaşadığı Belma Yavuz ile birlikte kalan çocuklarını görmek için eve gitti. Bu sırada çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah Yavuz, eşine ekmek bıçağıyla 27 yerinden bıçakladı. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan Emrah Yavuz ise polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Emrah Yavuz hakkında İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
 
'EŞİMİNİ ÇOK SEVİYORDUM'
 
Duruşmada savunma yapan sanık Emrah Yavuz, "2010 yılında evlendik, 2 çocuğumuz oldu. Evliliğimizde sorunlar vardı. 2018 yılı başında karakolluk olduk, eşim babasının evine döndü. 20 gün sonra barıştık, eşim evimize geri döndü. Bir ay sonra yine olay oldu, bana uzaklaştırma kararı verildi. Sonrasında ev tuttuk ama beni eve almamaya başladı. Olay günü eve tekrar gittim, kapıyı açmadı. Telefonla aradım, açmadı. Eşim balkona çıkıp 'Git buradan' dedi. O sırada çocuklarımın bağrışma seslerini duydum. Onlara bir şey olduğunu düşündüm. Balkon yüksek değildi, tırmanarak içeri girdim. Eşim mutfak tezgahından bıçağı alıp savurmaya başladı. Kolumdan yaralandım. Ben o panikle bıçağı elinden almaya çalıştım. Beraber yere düştük. Yere düştükten sonra bir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde eşimin göğsüne saplanmış bıçağı gördüm. Üzerimde telefon olmadığı için ambulansı arayamadım. Eşimi çok seviyordum. Ne yaptıysam onun için yaptım" dedi.
 
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Yavuz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
 

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