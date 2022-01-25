Eşini av tüfeğiyle öldürdü, 'intihar etti' dedi

İHA 25 Ocak 2022 Salı 16:39 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 16:39

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, iki çocuğunun annesine ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Dilan Palamut ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı



Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kocası gözaltına alındı



Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, eşini öldürmediğini belirterek üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Jandarma ekipleri iki çocuk annesinin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.