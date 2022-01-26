Eşini av tüfeğiyle vurmuştu! O şahıs tutuklandı

IHA 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:51 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:51

Olay, Nizip'in kırsal Kocatepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, iki çocuğunun annesine ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Dilan Palamut ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ ANNE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cenazesi bugün yakınları tarafından toprağa verildi. Genç kadının cenazesinde gözyaşları sel olurken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.