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Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan cani yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı.

AA22 Ağustos 2023 Salı 15:17 - Güncelleme:
Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan cani yakalandı
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Yeni Emek Mahallesi'ndeki zincir markette Sümeyye Y'nin bıçakla öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının kadının boşanma aşamasındaki eşi M.Y olduğunu belirledi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, M.Y'yi Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesindeki babasının evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Sümeyye Y'nin cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Sümeyye Y'nin ablaları bu sırada gözyaşı döktü.

Cenazenin defnedilmek üzere Isparta'ya götürüleceği öğrenildi.

- EŞİNDEN İKİ KEZ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öldürülen Sümeyye Y'nin 2021 ve 2022 yıllarında eşi tarafından hakarete uğradığı ve tehdit edildiği iddiasıyla iki kez şikayetçi olduğu ancak bu şikayetinden vazgeçtiği ve koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, zanlının eşini öldürdükten sonra marketten çıkıp koşarak kaçması yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün, zincir markette çalışan Sümeyye Y. (26), iş yerine gelen eşi M.Y. ile tartışmıştı. Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Y, kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan M.Y, olay yerinden kaçmıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Sümeyye Y'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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