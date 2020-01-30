İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9658
  • EURO
    6,5757
  • ALTIN
    300.585
  • BIST100
    119689
Güncel

Eşini darbedip evini ateşe verdi

Adana'da imam nikahlı eşini darbedip evini ateşe veren kişi yakalandı.

AA30.01.2020  07:27 - Güncelleme: 30.01.2020  07:27

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Ü.K'nin imam nikahlı kocası A.Y tarafından darbedildiğini tespit etti. Daha sonra, olayla ilgilenirken kadının evinden alevler yükseldiğini gören polis, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, alevlerin bitişikteki evlere sıçrama tehlikesine karşın, çevredekileri tahliye etti.

Bu arada, alevlerin yükseldiği ikinci kata çıkan ekipler, kilitli kapıyı kırıp içeri girdi. İmam nikahlı eşi Ü.K'yi darbedip evini ateşe vererek kendisini içeriye kilitlediği belirlenen ve yoğun duman nedeniyle baygınlık geçiren A.Y. bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen A.Y ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından, Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da tezek yığını altında uyuşturucu hap ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Hafter'e destek için Libya'ya getirildiler'
'Hafter'e destek için Libya'ya getirildiler'

'Hafter'e destek için Libya'ya getirildiler'

Test uçuşunu başarıyla tamamladı
Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Başkan Erdoğan belgeleri istedi
Başkan Erdoğan belgeleri istedi

Başkan Erdoğan belgeleri istedi

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.