Eşini ekmek bıçağıyla katletti: 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

DHA 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:46 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:46

Olay, ilçedeki Yenidoğan mahallesinde oturan 3 çocuk sahibi Kaplan çiftinin evinde meydana geldi. Belediyede işçi olan Zafer Kaplan, eşi İkram Kaplan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Kaplan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçakladı. Alkollü olduğu iddia edilen Zafer Kaplan, daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. Polis ile birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İkram Kaplan'ın öldüğü belirlendi. İkram Kaplan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi tespit edildi. Zafer Kaplan, polis tarafından gözaltına alındı. İkram Kaplan'ın ölüm haberi üzerine Ankara'dan gelen yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.