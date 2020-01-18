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Eşini kaynar suyla yakan koca uzaklaştırma kararına uymayınca gözaltına alındı

Samsun’da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan koca, evden uzaklaşma kararına rağmen eşinin kaldığı eve gidince yeniden gözaltına alındı.

IHA18.01.2020  14:37 - Güncelleme: 18.01.2020  14:37

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi S.K.(61) ile 20 yıllık eşi D.K. arasında tartışma çıktı. S.K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine kaynar su döktü. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, savcı bir gün sonra S.K. hakkında gözaltı kararı verdi ve yeniden polis tarafından gözaltına alınan S.K. bu kez tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kısa bir süre cezaevinde kalan S.K. tahliye edildi. S.K. hakkında ’eşine ve eşinin kaldığı eve yaklaşmama’ kararı verildi. Uzaklaştırma kararına uymayarak eşinin evine gittiği iddia edilen S.K., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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