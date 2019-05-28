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Eşini öldren sanığa 36 yıl hapis

Eskişehir'de, sosyal paylaşım sitelerine çok girdiğini iddia ettiği eşini kavga sırasında bıçakla öldüren ve yengesini yaralayan sanık 36 yıl hapse mahkum edildi.

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2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ramazan Dikbıyık (45) ile maktul Şeker Dikbıyık'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, "Eşime kızdım, kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Pişmanım. Affınıza sığınıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı "yakın akrabayı öldürmek" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 36 yıl hapisle cezalandırdı.

Eskişehir'de 2014 yılında, çiftçilik yapan Ramazan Dikbıyık ile bir temizlik şirketinde çalışan eşi Şeker Dikbıyık arasında Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmıştı.

Ramazan Dikbıyık, sosyal paylaşım sitelerine çok girdiğini iddia ettiği karısının yanı sıra o sırada evde misafir olarak bulunan yengesi Saliha Uyar'ı (44) bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan Şeker Dikbıyık müdahalelere rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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