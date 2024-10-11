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Eşini öldürdü, ardından kendini ihbar etti

İstanbul Esenler'de bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kocası tarafından silahla vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın hayatını kaybederken, kendini ihbar eden kocası ise gözaltına alındı.

IHA11 Ekim 2024 Cuma 13:17 - Güncelleme:
Eşini öldürdü, ardından kendini ihbar etti
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Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde saat 09.00'da meydana geldi. İddiaya göre Güler Muslu (49) ve Adem Muslu (48) çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Adem Muslu eşini silahla vurdu. Ardından Muslu 112'yi arayıp kendini ihbar etti. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem Muslu gözaltına alınırken Güler Muslu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren çocukları ise komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Ölen kadının komşusu olan Gül Erciyes, "Çok iyi bir kadındı. Böyle ölmesi üzücü bir olay oldu. 6 çocuğu vardı, 3 tanesi okula gidiyordu. 20 gün önce oğlunu evlendirdi. Diğer gelini hamileydi. Kimseye zararı yoktu. Gördüğümüz kadarıyla sorunları yoktu. Oğlu şok içindeydi. Oğlu sinir krizleri geçirdi. Kadın cinayetleri bir daha olmaz inşallah son olur" dedi.

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