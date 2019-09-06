27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6949
  • 6,2913
  • 276.78
  • 100278
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eşini öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılan koca, yeniden gözaltında

AKSARAY'da tartıştığı eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.'yi öldürmek için giderken annesinin ihbarıyla yakalanan, ifadesinin ardından serbest bırakılan Koray Ç. (29), Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konya'da oturan 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları bulunan, bir ecza deposunda çalışan Koray ve eşi Kezban Ç. çifti, bir süre önce tartıştı. Kezban Ç. de tartışmanın ardından 2 çocuğunu yanına alıp, evi terk edip, Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Hacıahmetli köyüne giderek ailesinin evine yerleşti.
 
Koray Ç., 3 Eylül Salı günü akşam saatlerinde eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. ile telefonda tartıştı. "Bekleyin geliyorum" diyerek telefonu kapatan Koray Ç., iddiaya göre annesi Zehra Ç.'ye, ''Anne hakkınızı helal edin. İkisini de temizleyip geleceğim'' diyerek, yanına tüfek ve bıçak alıp, eşinin üzerine kayıtlı 42 AAT 550 plakalı otomobiliyle Aksaray'a gitmek üzere yola çıktı.
 
Zehra Ç., Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunun eşi ve kayınbiraderini öldürmek amacıyla Aksaray'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Bunun üzerine Aksaray polisine haber verildi. Önlem alan ekipler, saat 23.30 sıralarında kent merkezi girişinde Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.
 
Koray Ç., 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' ile 'tehdit' suçundan gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Koray Ç.'nin ifadesinde, eşinin aralarında çıkan tartışmanın ardından Aksaray'daki kayınpederinin evine gittiğini belirterek, ''Eşim ve kayınbiraderimle telefonda tartıştım. Sinirlenip, yola çıktım. Öldürme gibi niyetim yoktu. Çocuklarımı ve eşimi alıp, geri dönecektim. Tüfek ve bıçağı da yolda tedbir için yanıma almıştım" dediği öğrenildi.
 
SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI 
 
Polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakılan Koray Ç. hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine dün yakalama kararı çıkartıldı. Koray Ç. dün akşam saatlerinde Konya'daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Ardından da Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 
Koray Ç. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yakışıklı çıksın" demesi dikkat çekti.

PKKYPG´li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sol beke 2 aday

Sol beke 2 aday

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı: 1 ölü

Bodrum'da oltaya takıldı, görenleri şaşırttı

Bodrum'da oltaya takıldı, görenleri şaşırttı

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Günlerdir aranıyordu! Ankara'da yakalandı

Günlerdir aranıyordu! Ankara'da yakalandı

Anneleri, babaları tarafından öldürülen 3 çocuk haykırdı: O adamı asın

Anneleri, babaları tarafından öldürülen 3 çocuk haykırdı: O adamı asın

Sağlıkta yeni reformlar geliyor

Sağlıkta yeni reformlar geliyor

Makam aracı diye kamyonetleri sergiledi

Makam aracı diye kamyonetleri sergiledi
 

POPÜLER HABERLER

Hız treninde düşen telefonu havada kaptı

Hız treninde düşen telefonu havada kaptı

Tren kamyonla çarpıştı! Japonya'da feci kaza...

Tren kamyonla çarpıştı! Japonya'da feci kaza...

Sütlacıyla dünya markası! Bozulmamış doğasıyla cezbediyor...

Sütlacıyla dünya markası! Bozulmamış doğasıyla cezbediyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA