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Eşini öldürüp, canına kıydı

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı eşi Hülya Ulumaskan'ı (52) av tüfeği ile öldüren Mehmet Ulumaskan (56) tabanca ile intihar etti.

DHA16 Kasım 2024 Cumartesi 10:38 - Güncelleme:
Eşini öldürüp, canına kıydı
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Olay, saat 02.30 sıralarında Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Ulumaskan, eşi Hülya Ulumaskan ile evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ulumaskan, evden aldığı av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti.

Ulumaskan daha sonra evin içerisine girerek bu kez tabanca ile kendi başına ateş açtı.

Sesleri duyan komşular ve Ulumaskan'ın çocukları, olay yerine geldi.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hülya Ulumaskan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ulumaskan da kurtarılamadı.

Çiftin 4 çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce Antalya'ya geldikleri öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından cenazeler, çocukları ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderildi.

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